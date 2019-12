Viitorul muncii: cine sunt si ce isi doresc utilizatorii spatiilor de coworking

Antreprenori, angajati sau profesionisti independenti si pasionati. Cu totii ne aflam intr-un punct critic, in care paradigmele se schimba la nivel de modus operandi. Daca emergenta inteligentei artificiale deja aduce semne de intrebare asupra modului in care vor evolua joburile si veniturile din numeroase industrii, nici biroul clasic nu mai are o pozitie atat de sigura odata cu inmultirea spatiilor de coworking.