Viitorul muncii: Cluj-Napoca se pregatește pe bani europeni pentru locurile de munca ale viitorului

Cluj-Napoca este primul oraș din Estul Europei care beneficiază de o finanțare europeană prin programul Urban Innovative Actions. Proiectul în valoare de 5,6 milioane de euro, din care 80% sunt finanțare nerambursabilă, are ca obiect analiza și testarea unor scenarii care să permită sectorului cultural, academic, de afaceri și administrativ și, în general, comunității să se pregătească pentru schimbările pe care următorii 20 de ani le vor aduce în piața forței de muncă.

Azi, 31 mai 2019, la Cluj-Napoca a avut loc lansarea oficială a proiectului. La eveniment au participat reprezentanți ai Primăriei Cluj-Napoca, ai Centrului Cultural Clujean și ai membrilor consorțiului de management al proiectului, alături de presa națională și locală și alte persoane interesate de proiect.

„Cluj Future of Work” studiază și testează posibilități prin care orașul se poate pregăti pentru provocările pe care viitorul le va aduce pe piața muncii. Proiectul are în vedere mai ales aspecte culturale și sociale: care sunt joburile care se pot dezvolta în sectoarele culturale și creative, ce se va întâmpla în sectoarele cu risc mare de automatizare, ce se va întâmpla în sectoarele care au deja probleme de integrare pe piața muncii.

„Proiectul debutează cu etapa de investiții, prin care vom realiza un hub pentru industriile culturale și creative la CREIC. Hubul va fi format din trei laboratoare echipate cu cele mai noi tehnologii în domeniile animației, designului și automatizărilor, precum și dintr-un spațiu de co-working. Apoi vom demara activități în care comunitățile creative, universitățile, clusterele de tehnologie și comunitățile defavorizate ale orașului lucrează împreună pentru a învăța unele de la altele și pentru a propune soluții de îmbunătățire a muncii în Cluj-Napoca”, a declarat Ovidiu Cîmpean, director de dezvoltare în Primăria Cluj-Napoca și co-manager al proiectului „Cluj Future of Work”.

„În urma progresului industriilor culturale și creative, avansului automatizării și a evoluției provocărilor sociale de tot felul, munca și piața muncii vor suferi transformări importante care ne vor afecta pe toți. În proiectul „Cluj Future of Work” vom cerceta și experimenta, timp de trei ani, mai multe scenarii posibile ale viitorului orașului. Atunci când acordă o finanțare unui oraș, Urban Innovative Actions atestă faptul că el este unul curajos, capabil să-și asume riscurile de a fi primul care testează idei noi care ar putea îmbunătăți viața orașelor din Europa și suntem bucuroși că Europa vede în Cluj un astfel de oraș”, a declarat Anamaria Vrabie, director al Diviziei de Inovare Urbană din cadrul Centrului Cultural Clujean și co-manager al proiectului.

„Cluj Future of Work” este realizat în co-management de către Primăria Cluj-Napoca și Centrul Cultural Clujean, într-un consorțiu cu alte opt organizații locale: Festivalul Internațional de Film Transilvania, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, ZAIN Festivalul de Creativitate al Transilvaniei, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, Cluj IT Cluster, Clusterul de Industrii Creative Transilvania, Clusterul de Mobilier Transilvan și Clusterul Transilvania IT.

Detalii: https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/clujnapoca

Despre Cluj Future of Work

„Cluj Future of Work” urmărește ca timp de trei ani să implementeze trei obiective principale

1. Facilitarea tranziției la tehnologia 4.0, oferind training și dezvoltare de noi competențe pentru persoanele pregătite în prezent pentru locuri de muncă aflate în risc de dispariție ca urmare a automatizării;

2. Creșterea competitivității și implicarea în nevoi societale pentru industriile culturale ale orașului (film, design, muzică, meșteșuguri, media etc.);

3. Înțelegerea și propunerea de schimbări fundamentale privind organizarea muncii la nivelul orașului prin lucrul cu categoriile sociale excluse în prezent pe piața muncii.

Bugetul proiectului este de 5,6 milioane de euro. Din această sumă, 38 de procente sunt alocate pentru cercetare-dezvoltare și testare de noi tipuri de curriculă pentru categoriile vizate de proiect, 38% sunt investiții în echipamente specifice industriei 4.0, 8% într-un program de incluziune socială pentru categoriile marginalizate pe piața muncii, în timp ce 6 procente sunt alocate cheltuielilor de marketing și 10 procente cheltuielilor administrative. Perioada de implementare a proiectului este de trei ani.

Programul Urban Innovative Actions al Comisiei Europene a debutat în 2014, finanțând orașe europene pentru a testa soluții noi la probleme strategice contemporane precum mobilitatea urbană (Gent, Toulouse etc.), sărăcia urbană (Barcelona, Torino etc.) sau tranziția în domeniul energiei (Paris, Goteborg etc.). Pentru proiecte inovatoare legate de piața muncii au fost finanțate până acum orașele Bilbao, Madrid, Milano și Rotterdam, cărora li se alătură din acest an și Clujul.



