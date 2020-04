Viitorul roman din seria Hunger Games va fi ecranizat de Francis Lawrence

Viitorul roman al scriitoarei americane Suzanne Collins din universul "Hunger Games" ("Jocurile foamei") va fi adaptat de regizorul Francis Lawrence, scenaristul Michael Arndt şi producătoarea Nina Jacobson, conform studioului Lionsgate care a dezvăluit marţi că mult aşteptata producţie prequel este în lucru, relatează Hollywood Reporter.

Acţiunea cărţii, care se petrece în universul "Hunger Games", va fi transformată în film de regizorul Francis Lawrence, scenaristul Michael Arndt şi producătoarea Nina Jacobson, care s-au aliat cu acest studio pentru patru adaptări cinematografice după trilogia lui Collins - "The Hunger Games" (2012), "The Hunger Games: Catching Fire" (2013), "The Hunger Games: Mockingjay - Part 1" (2014) şi "The Hunger Games: Mockingjay - Part 2" (2015) - cu încasări totale de aproape 3 miliarde de dolari pe plan mondial.Nu se cunosc deocamdată detalii despre distribuţia acestui prequel, care a fost anunţat de Joe Drake, preşedintele Lionsgate Motion Picture Group."Noua carte a lui Suzanne a meritat aşteptarea. Oferă tot ceea ce fanii se pot aştepta şi pot spera de la "The Hunger Games", deschizând în acelaşi timp un teritoriu nou şi introducând o panoplie complet nouă de personaje", a declarat Drake citat într-un comunicat."The Ballad of Songbirds and Snakes", noul roman din seria "The Hunger Games", un prequel al trilogiei originale, va fi publicat pe 19 mai 2020. Cartea va dezvălui originile preşedintelui Snow, principalul erou negativ din aceasta saga literară despre rebeliune şi rezistenţă în Panem, o versiune distopică a Americii.În franciza cinematografică de mare succes rolul principal, Katniss, a fost interpretat de actriţa Jennifer Lawrence.Acţiunea din noul volum este plasată cu 64 de ani înainte de evenimentele relatate în trilogia "The Hunger Games" şi detaliază perioada "Dark Days" ("Zilele Întunecate"), din timpul rebeliunii eşuate din Panem.