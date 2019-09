Viitorul si-a aflat adversara din Youth League

FC Viitorul a dominat ultimele doua editii de Liga Elitelor

Program dificil pentru Viitorul, o asteapta detinatoarea trofeului

Gabala v APOEL

Shkendija v Sheriff Tiraspol

MTK Budapest v HSK Zrinjski

Real Zaragoza v Korona Kielce

FC Minsk v Derby County

Elfsborg v Midtjylland

Sogndal v Honka

IA Akranes v Levadia Tallinn

Bohemians v PAOK

Rennes v Brodarac

Young Boys v Rangers

Porto v Liepāja

Viitorul v Domžale

Ludogorets v Slovan Bratislava

Dynamo Kyiv v KF Shkendija

Astana v Maccabi Petah Tikva

Competitiile destinate echipelor de tineret ale cluburilor din Europa vor incepe si ele, iar Romania este reprezentanta din nou de FC Viitorul. Echipa dobrogeana va juca in UEFA Youth League, cea mai mare competitie destinata echipelor de tineret.Fotbalul din Romania a castigat mult prin aparitia pe prima scena de fotbal a echipei patronate si antrenate de Gheorghe Hagi. In putinul timp petrecut la cel mai inalt nivel din Romania, rezultatele nu au intarziat sa apara si incet si sigur a devenit o atractie pentru site-urile cu profil sportiv sau de pariuri sportive. Unul dintre acestea este https://ponturi-bune.ro , unde toate meciurile Viitorului sunt prefatate. Echipa dobrogeana merita urmarita, ea tocmai si-a completat vitrina cu singurul trofeu care ii lipsea. Dupa ce Viitorul a iesit campioana Romaniei , a avut de asteptat cativa ani, iar in 2019 a reusit sa cucereasca atat Cupa, cat si Supercupa Romaniei.Mereu exista jucatori romani tineri pe care Gheorghe Hagi ii promoveaza la echipa. Academia Hagi are rezultate foarte bune la grupele de juniori, unde nu exista an sa nu castige vreun trofeu. In sezonul trecut a reusit din nou sa fie echipa cu cele mai bune rezultate la grupele de juniori. FC Viitorul a castigat Liga Elitelor si este din nou reprezentanta Romaniei in UEFA Youth League, cea mai importanta competitie destinata acestui nivel de varsta.Inca de la infiintarea clubului de fotbal si al Academiei, Gheorghe Hagi a declarat ca doreste sa ofere cat mai multi jucatori la echipele nationale. Cativa ani mai tarziu, acesta reusea sa castige campionate la grupele de juniori, ulterior, si la nivelul Ligii 1. Totusi, U19 este locul unde in ultimii doi ani a reusit sa domine autoritar competitia si sa obtina rezultate notabile. Unul dintre acestea a venit in sezonul 2018/2019, atunci cand sa impus cu 3-1 in finala campionatului, in fata echipei Dinamo Bucuresti.Dincolo de titlul de campioana, meciul cu Dinamo a avut drept miza si participarea in Uefa Youth League. Este competitia suprema pentru echipele de tineret si nu este la prima sa participare. In editia trecuta, echipa antrenata de Cristian Camui s-a oprit in primul tur, invinsa fiind atunci de Dinamo Zagreb.Din nou programul nu ii este favorabil echipei dobrogene, care urmeaza in primul tur sa evolueze impotriva campioanei Slovaciei . FC Viitorul - Domzale se va disputa pe 2 si 23 octombrie, primul meci avand loc la Ovidiu. Invingatoarea dublei manse dintre Viitorul si Domzale va evolua in turul secund, impotriva castigatoarei dintre FC Porto si Liepaja. Formatia portugheza este detinatoarea en-titre a trofeului. Meciurile din primul tur al Uefa Youth LeagueCele mai bune 32 de echipe de tineret din Europa vor lua parte la competitie. Se joaca dupa sistemul tur-retur, prima runda urmand sa aiba loc pe 2, respectiv 23 octombrie. A doua runda se disputa pe 6 si pe 27 noiembrie.