vreme aspect tornadic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Nationala de Meteorologie (ANM): Vijelie cu aspect tornadic in doua judete In alta ordine de idei, ANM a emis Cod rosu in judetele Ialomita si Calarasi Valabil de la : 06-05-2019 ora 17:45 pana la : 06-05-2019 ora 18:30 In zona : Judetul Ialomita: Ciulnita, Albesti, Buesti; Judetul Calarasi: Dragalina, Dor Marunt, Perisoru, Ciocanesti, Gradistea, Cuza Voda, Independenta, Dragos Voda, Alexandru Odobescu, Vlad Tepes, Stefan Voda, Valcelele; Se vor semnala : vant cu peste 100...110 km/h, aspect tornadic, grindina de mari, frecvente descarcari electrice, averse torentiale ce vor cumula cantitati de 30...35 lmp Update: COD PORTOCALIU Data emiterii : 06-05-2019 ora 16.00, Valab ...