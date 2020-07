Vila in statiunea Eforie Sud, pozitionata intre lacul Techirghiol si Marea Neagra, de vanzare. Pret usor negociabil!

Vand urgent vila de exceptie in statiunea Eforie Sud, pozitionata ideal intre lacul Techirghiol si Marea Neagra. Proiectul constructiei, finalizata in anul 2018, este unic in Romania si se preteaza unei afaceri, de familie, extrem de profitabila. Proprietarul/rii isi poate/pot stabili resedinta permanenta in aceasta constructie beneficiind de intrare separata, iar restul vilei (acces separat turisti) poate fi exploatat in regim pensiune.DESCRIEREA VILEI:SUPRAFETE: SC 470 mp, SU 450 mpCONSTRUCTIA: anul constructiei 2018, structura pe cadre, zidarie BCA, finisaje 100%, acoperis tigla, curte cu pavaj, gazon, pomi. Constructia este executata conform normelor si reglemetarilor legale. Pentru justificarea calitatii lucrarii, exista fotografii din toate etapele lucrarii pana la receptia finala.STRUCTURARE: 18 camere, 14 bai, 1 bucatarie, 1 terasa, 15 balcoane, 1 foisor, curte* Demisol 70 mp (garaj si camera tehnica).* Parterul este construit ca un apartament cu acces separat, cu living, bucatarie, 3 dormitoare + 3 bai, baie de serviciu, terasa 50 mp.* Etajul 1 cuprinde 6 camere + 6 bai individuale* Etajul 2 are 2 camere duble (garsoniere) + 2 bai si alte 2 camere simple + 2 baiUTILITATI: CE, Apa, Canalizare, Centrala proprie incalzire CE, AC, Telefonie, Internet, Wireless.POZITIONARE AVANTAJOS TURISTIC: cca 250 m de lacul Techirghiol, aprox 5 min de mers pe jos pana la plaja si cca 10 min de mers pana la renumitele bai de namol (nudisti) pe malul lacului. Priveliste superba catre Lacul Techirghiol.Vila este locuita permanent de la receptia lucrarii, este ingrijita si poate fi locuita si exploatata imediat. Zona destinata exploatarii turistice este absolut noua, nelocuita in vreun fel. Pret usor negociabil 198.000 euro.Asigur vizionare si discutii detaliate despre proprietate doar in cazul clientilor interesati de o achizitie. Ultimul pret se stabileste dupa vizionare. Nu accept colaborari cu agentii sau agenti imobiliari.Rog seriozitate! Relatii la telefon: