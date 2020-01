Viloleta Alexandru anunța pe facebook ca 100 de oameni din Ministerul Muncii vor fi concediați

Ministerul Muncii va fi reorganizat și cel puțin 100 de angajați vor fi concediați. Anunțul a fost făcut chiar de ministrul Muncii Violeta Alexandru într-o postare pe facebook. În concret, noua organigramă va cuprinde doar 323 de posturi față de 424 cât sunt în prezent. “Am ajuns, după săptămâni de dezbateri interne şi externe, la The post Viloleta Alexandru anunță pe facebook că 100 de oameni din Ministerul Muncii vor fi concediați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.