Vine canicula? Iata ce poti face chiar acum!

Bautura canicula google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Odata cu inceputul verii temperaturile au inceput sa creasca in termometre si stim ca se apropie canicula cu pasi repezi. In fiecare an apare si parca de fiecare data ne ia pe nepregatite. Asteptam zilele calduroase tot anul si atunci cand temperatura de afara depaseseste 30-33 de grade incepem sa cautam umbra si racoarea. Ce facem insa cand corpul nostru se supraincalzeste? Este un fenomen de care e bine sa fim constienti si sa il monitorizam cu atentie. Deshidratarea este principala caracteristica a supraincalzirii. Se manifesta prin ameteala, greata, dezorientare si pierderea cunostintei. Pot aparea si alte simptome mai putin intalnire: crampe musculare, dificultate in mers, puls crescut, ...