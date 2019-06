Vine canicula in Romania? Iata ce temperaturi vor fi

temperaturi vreme google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada urmatoare, Romania se va confrunta cu un val de aer tropical, iar temperaturile vor depasi 40 de grade Celsius la soare, avertizeaza meteorologii. Valul de aer cald va sosi dinspre Rusia. Insa, cu toate acestea, ploile isi vor face simtita prezenta, existand si posibilitatea de a se transforma in furtuni. Vreme caniculara in aceasta saptamana in judetul Iasi Temperaturile vor creste in toata emisfera nordica. Dar acest lucru are la baza mai mult decat fenomenul incalzirii globale. Emisfera nordica are o suprafata foarte mare de uscat, acesta fiind extrem de apropiat de zona polara. Daca in trecut, vorbeam de valuri de caldura in zona Rusiei, acum, asaltul caldurii vine pe toate continen ...