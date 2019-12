Vine FRONTUL POLAR: Vremea se va raci in urmatoarele trei zile si va ninge

După un Crăciun cu maxime termice peste normalul perioadei, vremea se va răci în următoarele trei zile în toată ţara şi va ninge. Temperaturile vor ajunge chiar şi la minus 10 grade în depresiuni. În unele zone, mai ales la munte, se va depune strat de zăpadă consistent, iar la altitudini mari vântul va avea viteze de 60-70 de kilometri la oră. Spre finalul anului însă, un nou val de aer cald se apropie de România, după cum explică meteorologul Alina Şerban.

Alina Şerban:„Sâmbătă, duminică şi chiar luni, temperaturile vor continua să scadă, astfel încât în jumătatea de nord a teritoriului vom vorbi, în general, de temperaturi maxime uşor negative, minus două – zero grade, iar în jumătatea sudică temperaturile ce vor situa în jurul celor caracteristice acestei date, 2, 3, cel mult 4 grade. Se vor semnala precipitaţii, la început sub formă de ninsoare în zonele montane și în Transilvania, iar în zonele mai joase de relief, mai ales prin vest, nord-vest şi est vor fi sub formă de ploaie.

Citește și: ALERTĂ INCENDIU uriaș lângă București: Autorităție au emis mesaj RO - ALERT și pentru capitală

Acestea se vor transforma treptat în lapoviţă şi apoi mai ales în ninsoare, astfel încât se va depune şi un strat de zăpadă, în special în cetru, nord-estul, estul ţării şi în zonele montane, posibil chiar pe arii mai restrânse mai consistent. Şi temperaturile minime vor fi în scădere treptată de la o noapte la alta, astfel încât vor deveni preponderent negative cu valori ce vor coborî spre minus 7, minus 8, poate minus 10 grade în depresiuni. Însă, spre sfârşitul anului este semnalată la momentul acesta o masă de aer cald, care va avansa din nou către zona ţării noastre şi va determina o creștere a valorilor termice”, potrivit Rador.ro.