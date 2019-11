Vine iarna in Romania. Sunt anuntate ploi si ninsori masive in urmatoarele zile

Meteorologii anunta ca vremea se schimba simtitor incepand de miercuri. O masa de aer rece vine dinspre vestul Europei si ajunge si in tara noastra, prin sud-estul teritoriului. Temperaturile vor scadea simtitor, vin ploi, iar la munte vor fi ninsori abundente.

Iarna se instaleaza in Romania. O masa de aer rece patrunde pe teriroriul Romaniei, aducand cu ea o scadere semnificativa a temperaturilor, in special in jumatatea de est a tarii. In urmatoarele ore, in zonele montane ploile se vor transforma in precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare, iar joi va ninge serios.

PROGNOZA METEO ROMANIA. Cum va fi vremea in urmatoarele trei zile

De astazi, vremea se schimba radical in toata tara. Ploile isi vor face aparitia la inceput in sud-vest, apoi vor cuprinde cea mai mare parte a tarii. In zonele montane si in regiunile sud-vestice, ploile vor fi in general moderate cantitativ, iar in zona Carpatilor Meridionali si in cea deluroasa a Olteniei se vor cumula local 15...25 l/mp si izolat peste 30 l/mp. In cursul noptii, la munte, la peste 1800 m altitudine, ploile se vor transforma in lapovita sau ninsoare. Vantul va avea intensificari in zona de munte, mai ales pe crestele Carpatilor Meridionali, unde rafalele vor depasi 80...90 km/h. Si temperaturi incep sa scada, maximele fiind cuprinse intre 10 si 19 grade.

Joi, valorile termice vor scadea si mai mult, in special in Moldova, unde se anunta temperaturi maxime de 6 grade. Se anunta ploi in sudul Banatului, in Oltenia, Muntenia, estul si sudul Transilvaniei, in Moldova si Dobrogea. In zona montana, la peste 1500 m treptat vor predomina ninsorile si se va depune strat de zapada, iar la altitudini mai joase, inclusiv in estul Transilvaniei si Subcarpatii Moldovei seara si noaptea vor fi precipitatii mixte. In Capitala, va ploua moderat cantitativ, iar vantul va avea unele intensificari. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 11 grade.

Racirea vremii va continua si vineri, cand se anunta temperaturi sub mediile multianuale in jumatatea de est a tarii. Temeraturile maxime se vor incadra, in general, intre 0 si 12 grade. Va ploua pe arii extinse in Oltenia si in Muntenia, local in Transilvania, Moldova si Dobrogea si pe spatii mici in vest si in nord-vest. La munte la inceputul intervalului vor predomina ninsorile, apoi se vor semnala si precipitatii sub forma de lapovita sau ploaie ce vor favoriza depunerile de polei. Precipitatii mixte vor fi si in estul Transilvaniei si trecator si izolat in Moldova si zona deluroasa din Oltenia si Muntenia. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari locale, temporare, in special ziua.

Si la Bucuresti se anunta vreme rece. Cerul va fi noros, temporar va ploua, iar vantul va sufla in general moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul a 6 grade.

Ploile si temepraturile scazute vor continua si in weekend. Va ploua local in regiunile sudice si sud-estice si doar pe spatii mici in rest, iar in zona montana inalta vor fi precipitatii slabe, mixte. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari pe creste. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 3 si 13 grade.

