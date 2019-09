Vine un val de aer polar peste Romania. Temperaturile vor scadea cu pana la 11 grade

Bucurati-va de vremea frumoasa, cat mai tine! Deja, incepand cu saptamana viitoare - din cauza unul val de aer polar care coboara din nordul continentului - temperaturile vor scadea, peste noapte, cu pana la 11 grade Celsius, in unele zone ale tarii. In plus, incep ploile usoare, de toamna.