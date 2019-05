Vine urgia! Anuntul de ultima ora a meteorologilor

vijelii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca incepand de astazi, 5 mai, de la ora 15.00, vremea se va strica in toata tara, iar pana, miercuri, 8 mai vom avea perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. In intervalul mentionat, in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse cu caracter torential, frecvente descarcari electrice, vijelii si caderi de grindina. Cantitatile de apa vor depasi, in perioade scurte de timp sau prin acumulare, 15...25 l/mp si izolat 40...60 l/mp. Astfel de fenomene vor fi mai frecvente si mai intense in dupa-amiaza zilei de duminica (5 mai) si in noaptea de duminica spre luni (5/6 mai) in majoritatea regi ...