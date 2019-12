Vinieta pentru București - Cate mașini ar putea fi interzise

650 000 mașini Sub Euro 3 -posibil -fără drept de circulație în centrul Capitalei, notează radio romania.

După mai multe luni cu discuții și modificări pentru vinieta de București, proiectul Primăriei Generale va fi votat mâine -în sedința Consiliului General- cu termen de aplicare de la 1 ianuarie 2020. Aproape patru milioane și jumătate de autovehicule sunt cu Norma de Poluare sub Euro 5 și au ITP valabil, deci pot circula.

Taxa de poluare pentru București a fost motivată ca o măsură pentru îmbunătățirea calității aerului după ce anul trecut, Comisia Europeană a deschis procedura de infringement din cauza poluării. Cele mai afectate orașe sunt București, Brașov și Iași iar pentru capitală Primăria Generală a venit cu această propunere pentru a descuraja folosirea mașinilor poluante prin restricții și taxe mari. Astfel, aproape patru milioane și jumătate de autovehicule însemnând autoturisme și autoutilitare din toată țara au norma de poluare sub Euro 5 iar proprietarii acestora ar putea fi obligați să plătească o taxă pentru intrarea în București sau în zona centrală. Dintre acestea, 650 000 deși au ITP valabil sunt sub norma euro 3 deci NU ar mai putea circula deloc în zona Centrală și nu este clar ce vor face proprietarii care locuiesc pe arterele din zona de acțiune pentru calitatea aerului. În cazul mașinilor sub E 3, pentru restul arterelor din București se va plăti o taxă de la 15 lei pe zi până la 1900 de lei pe an. Pentru mașinile cu norme de poluare Euro 3 și 4 vinieta este de 5 lei pe zi, 500 respectiv 700 de lei pe an.



La nivel național, sunt aprox. 4,4 milioane de autovehicule cu norma de poluare sub euro 5 și care circulă efectiv pentru că au ITP valabil, a explicat pentru RRA, inginerul Șerban Dobre, Șeful Departamentului de Omologări Individuale de la Registrul Auto Român :



Şerban Dobre: Situaţia vehiculelor care au ITP valabil, în funcţie de norma de poluare, ar fi următoarea: pentru normele de poluare Euro 0, 1 şi 2 sunt în jur de 650.000 de vehicule, cu norma de poluare Euro 3 sunt în jur de un 1.400.000 de vehicule, Euro 4 - 2.400.000 de vehicule. Norma de poluare este înscrisă în cartea de identitate a vehiculului. De asemenea, poate fi obţinută şi din certificatul de înmatriculare al vehiculului, dacă acesta conţine numărul de omologare naţional.



Vinieta de București care ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie NU se va plăti pentru mașinile Euro 5 și Euro 6, hibrid și electrice.