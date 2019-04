Vino sa descoperi cum poti deveni supereroul mancatul sanatos, la expozitia interactiva despre alimentatie corecta, de la Palas Iasi

01 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); „Mananca sanatos! Fii supererou!”. Acesta este indemnul lansat de ansamblul Palas pentru prichindei, printr-o expozitie interactiva fascinanta, educativa si distractiva. Cei mici sunt asteptati, pana pe 21 aprilie 2019, in Atrium Palas Mall, sa descopere cum mancatul sanatos ii poate transforma in supereroi, la fel ca pe idolii lor cu puteri speciale. Zilnic, intre orele 10.00 si 20.00, se pot aventura intr-o incursiune educationala captivanta. Costumati in supereroi si beneficiind de un cadru ludic, pot afla lucruri interesante despre o alimentatie corecta. Cu ajutorul unor jocuri in care sunt direct implicati, nazdravanii descopera ce sunt carbohidratii, proteinele, grasimile, vitaminele si mineralel ...