Vino sa descoperi Iasul vazut de sus! Palas iti ofera premii la inaltime

Esti curios sa vezi cat de frumos este Iasul de la inaltime? Ansamblul Palas iti propune o experienta inedita, care te va ajuta sa admiri panorama superba asupra orasului, de la 73 de metri. In plus, ai sansa sa castigi excursii in Dubai, New York sau Londra, orase care gazduiesc cladiri simbol. Te-ai intrebat cum se vede orasul de la inaltime? Acum poti sa descoperi cat este de impresionanta privelistea pe care o ofera cea mai inalta cladire din Iasi. United Business Center 3 are o inaltime de 73 de metri si face parte din ansamblul mixt Palas, fiind dedicata spatiilor de birouri, in care isi desfasoara activitatea numeroase companii, mai ales din domeniul IT. Cu prilejul ...