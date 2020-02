Vintila nu se teme ca Manea le va oferi rivalilor informatii: Este clar ca poate divulga anumite lucruri, dar cred ca mai mult bulverseaza

Antrenorul FCSB, Bogdan Argeş Vintilă, s-a declarat surprins de faptul că fundaşul Cristian Manea a ales CFR Cluj după plecarea de la formaţia bucureşteană. Însă Vintilă nu se teme că Manea le va oferi rivalilor informaţii despre tactica din derbiul de duminică, scrie news.ro.

"E problema lui Manea unde merge. Este clar că poate divulga anumite lucruri, dar am pregătit mai multe sisteme de joc, cred că mai mult bulversează dacă vine cu informaţii. (n,r - dacă Manea e pregătit să fie titular la CFR) Depinde de cei de acolo, ei decid. Eu sunt mulţumit de toţi jucătorii mei, inclusiv de Manea care a plecat. (n.r. - dacă ar fi contat pe Manea în amicale ştiind că pleacă la CFR) Eu nu-mi bat joc de jucători Şi dacă ştiam că merge, îl băgam, pentru că era jucător sub contract cu mine, cu FCSB. Punct. Nu poţi să schimbi atitudinea, dacă eşti om, eşti până la capăt, vorbesc de mine. Dacă ştiam că pleacă la CFR, ce? Nu-l mai antrenam, îl lăsam prin aeroport sau ce? Atunci când eşti om, eşti om până la capăt. Personal, am rămas surprins de decizia lui de a merge acolo, pentru că ştiu că cei de la CFR - am pregătit şi noi meciul - au foarte mulţi pe zona aia. Dar nu vreau să comentez, este problema clubului advers. Nu este o trădare, fiecare îşi alege ce vrea în viaţă", a declarat Vintilă, într-o conferinţă de presă.

Vintilă nu consideră meciul de duminică precum o finală, ci doar o partidă de trei puncte.

"Ne aflăm în faţa unui joc foarte interesant din punctul meu de vedere, un joc cu campioana. Începem în forţă acest an şi consider că jucătorii mei sunt pregătiţi din toate punctele de vedere pentru acest debut. Ne dorim să continuăm marşul pentru locul I şi muncim pentru acest lucru. CFR e o echipă exprimentată, cu un antrenor foarte bun, dar şi eu mă bazez pe entuziasmul jucătorilor mei şi pe calitatea lor. Este un meci de trei puncte, nu e o finală, dar trei puncte la fel de importante ca celelalte. Jucând cu contracandidata la locul I se poate spune că e un meci de şase puncte, dar eu îl consider de trei puncte în acest moment sau un punct şi jumătate. Nu ştiu dacă pică prost meciul cu CFR în acest moment, probabil că e mai bine că e acum. Noi vrem să jucăm fotbal şi victoriile vin ca urmare a jocului bun. Noi încercăm să jucăm fotbal, să ne facem jocul nostru combinativ şi după aceea vedem, în funcţie şi de reacţia adversarului, unul puternic, cu jucători experimentaţi care ştiu să închidă jocul, să-l fragmenteze, să-l iuţească. CFR are un anumit stil de joc, stă în jumătatea proprie, pleacă pe contraatac, dar în meciurile de pregătire pe care le-am urmărit am vzăut că au făcut şi presiune de sus, adică un joc modern pot să spun, aşa că din punctul meu de vedere suntem pregătiţi şi avem soluţii pentru orice stil de joc ne vor propune. Cred că o să fie un spectacol frumos. (nr. - mulţumit cu un egal?) Eu vreau să câştig. Nedelcu este în lotul care va face depalsarea la Cluj. Harlem este şi el prezent la antrenamente, va fi şi el în lotul care se va deplasa la Cluj, este posibil să-l vedem şi în teren. Pot să schimb stilul de joc dacă pleacă, nu e nicio problemă. În momentul de faţă consider că cu lotul pe care îl am pot să duc la capăt toate etapele care au mai rămas până la final. Dacă mai vine ceva este binevenit, dacă nu, nu e nicio problemă, suntem acoperiţi pe toate posturile. Echipa s-a prezentat foarte bine în cantonament, am avut condiţii foarte bune de pregătire, meciurile au fost deosebit de puternice şi consider că este un plus pentru noi. Dar a fost o pregătire de numai trei săptămâni, vom merge cu pregătirea în continuare din punct de vedere fizic", a spus Vintilă.

El se bucură de faptul că, deşi s-a retras din cariera de jucător, Mihai Pintilii a decis să rămână lângă echipă.

"Eu nu conving pe nimeni să facă ceea ce nu doreşte. A fost dorinţa lui, eu doar m-am bucurat că a ales să rămână alături de noi, este un factor de echilibru în echipă şi bineînţeles şi pentru staff-ul tehnic. Este un bun adăugat clubului", a precizat antrenorul.

Revenirea galeriei alături de echipă contează foarte mult pentru Vintilă: "Noi ştiam că au suporteri foarte mulţi, dar nu erau prezenţi la teren. Acum vor fi prezenţi şi ne bucura foarte mult pentu că este al XII-lea jucător. Nu e problemă că mergem să jucăm la Buzău sau în altă parte, pentru că vom avea suporterii lângă noi. Se poate gestiona totul cum trebuie."

Vintilă a fost întristat de decesul fostului jucător stelist Ilie Bărbulescu: "Sunt surprins şi eu, l-am cunoscut foarte bine, era un component al echipei de old-boys a FC Argeş, mergeam în deplasări. Viaţa este câteodată surprinzătoare, tocmai de aceea trebuie să ne bucurăm de fiecare moment şi să mulţumim pentru tot ce avem. Pentru că vine odată momentul şi ce ai făcut? Rămâi cu ura, cu răutatea..."

Meciul CFR Cluj - FCSB va avea loc, duminică, de la ora 20.00, în etapa a XXIII-a a Ligii I.