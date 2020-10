Vinzarile OMW au scazut cu 17% de la inceputul anului

OMV Petrom a raportat în primele nouă luni ale anului venituri din vânzări de 15,1 miliarde lei, în scădere cu 17%, şi un profit net atribuibil acţionarilor de 826 milioane lei faţă de 2,76 miliarde lei în perioada similară din 2019, potrivit raportului financiar publicat joi.

Profitul înainte de impozitare s-a cifrat la 957 milioane lei, faţă de 3.23 miliarde lei în ianuarie-septembrie 2019, conform ZF.

În T3, veniturilor din vânzări consolidate au scăzut cu 26% comparativ cu T3/19, influentate negativ de preţuri de piaţă mai mici ale mărfurilor şi volume mai mici ale vânzărilor.

Rezultatul din exploatare a fost o pierdere de 44 mil lei, comparativ cu profitul in valoare de 939 mil lei in T3/19, in principal ca urmare a ajustarilor nete de depreciere determinate de revizuirea estimarilor de preturi si ca urmare a mediului de piata nefavorabil, preturile mai mici si criza generata de COVID-19 avand un impact negativ asupra performantei Grupului.

Astfel, profitul net atribuibil actionarilor OMV Petrom a fost de 41 mil lei faţă de 785 milioane lei în T3/19.

Cei mai mari acţionari ai OMV Petrom sunt grupul austriac OMV, cu 51%, şi statul român prin Ministerul Energiei cu 20,6%, în timp ce 8,4% din capital este controlat de cele şapte fonduri de pensii private Pilon II, potrivit calculelor ZF pe baza datelor disponibile la 30 iunie 2020.

De asemenea, Fondul Proprietatea are 7% din acţiuni şi SIF-urile SIF-urile 1,8% din OMV Petrom.

OMV Petrom a înregistrat o scădere cu 5,98% a producţiei totale de hidrocarburi în T3/2020 faţă de T3/2019, iar volumul total de vânzări de hidrocarburi s-a redus cu 6,25%.