Violente la Paris, la implinirea unui an de la inceputul miscarii "vestelor galbene". O manifestatie a fost anulata - VIDEO

Poliţia din Paris a cerut anularea unei manifestaţii a "vestelor galbene" prevăzută la plecarea din Piaţa Italia, din cauza violenţelor produse în timpul demonstraţiilor la împlinirea unui an de la debutul mişcării, relatează AFP. Această manifestaţie urma să aibă loc din Piaţa Italia spre Piaţa Franz Liszt şi Gara de Nord. "Având în vedere violenţele comise, prefectul poliţiei a cerut anularea manifestaţiei", a anunţat poliţia din Paris. #Acte53 Place d'Italie : Face à des casseurs qui les prennent pour cible, sapeurs-pompiers et forces de l'ordre interviennent pour contenir les débordements, mettre fin aux exactions et procéder à des interpellations.@prefpolice @Gendarmerie @PoliceNationale @PompiersParis pic.twitter.com/mSobkeKJ9U — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) November 16, 2019 În Paris au fost organizate încă de dimineaţă mai multe mitinguri, iar cel din Piaţa Italiai a degenerat, mai multe maşini fiind răsturnate şi pubele incendiate. Forţele de ordine au intervent cu gaze lacrimogene, iar pompierii au fost nevoiţi să stingă pubelele în flăcări. #Manifestations #Acte53 Réactivité et mobilité : Les forces de l'ordre procèdent sans délai à la suppression des différents points de blocages de la circulation afin d'empêcher violences et dégradations. @prefpolice @Gendarmerie @PoliceNationale pic.twitter.com/V9VdQ7RRUZ — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) November 16, 2019 41 de persoane au fost reţinute de la debutul manifestărilor sâmbătă dimineaţă. Mişcarea "vestelor galb ...