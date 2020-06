Violeta Alexandru a rabufnit in legatura cu majorarea pensiilor: 'De unde si-a imaginat PSD-ul ca va fi sustenabila cresterea pe care a promis-o, de 40%?'

Referitor la mult-discutata majorare a pensiilor, ministrul Muncii Violeta Alexandru a precizat, la România TV, că acestea vor fi majorate, însă va putea spune cu ce procent abia în a doua parte a anului, după ce Ministerul Finanţelor va prezenta, la începutul lunii iulie, situaţia încasărilor bugetare din prima jumătate a anului.

„De unde şi-a imaginat PSD-ul ca va fi sustenabilă creşterea pe care a promis-o, de 40%?

Noi vom identifica toate resursele financiare, dar vom lua o decizie după ce Ministerul Finanţelor ne va prezenta aceste date la mijlocul anului. În baza acestor cifre, vom lua împreună o decizie vizavi de ce poate suporta bugetul.

Nu se pune problema că nu vrem să mărim pensiile. Aveţi în faţă un om foarte corect. Aici nu este vorba despre cine plusează mai mult, ci de posibilităţile reale ale economiei. E uşor să promiţi, dar noi trbuie să punem toate resursele pe masă, să analizezi ce posibilităţi ai. De aceea premierul a vorbit despre sustenabilitatea unei creşteri. Trebuie ca omul să aibă ce pune pe masă şi anul ăsta, şi celălalt, şi în următorul an. Nu vrem să ne aflăm, peste ceva timp, în situaţia de a trebui să tăiem din pensii”, a spus Alexandru.

Referitor la diferenţele dintre pensiile unor persoane care au lucrat acelaşi număr de ani, în acelaşi sector de activitate, ministrul Alexandru a spus că aceste situaţii sunt aparent similare, dar nu sunt identice.

"Sunt oameni care au avut diferite sporuri, au început activitatea la date diferite etc. Noi inventariem toate aceste elemente, avem de făcut reparaţii în chestiuni de bun simţ, cum ar fi dac ăo mamă aflata in concediu de crestere copil, Domane fereşte, încetează din viaţă, nu se poate încasa ajutorul de deces pentru că nu a contribuit in perioada respectiva", a subliniat ministrul Violeta Alexandru.

"Vom evalua încasările la buget şi în baza acestor date vom face şi alte discuţii. În ceea ce priveşte subiectul crelterii pensiilor mici, ele majorându-se, se pot apropia de cele ale persoanelor care au avut altă durată în activitate. Noi ne aflăm la mijloc, suntem puşi între două situaţii, a veni în sprijinul oamenilor şi a fi corecţi", a explicat ministrul Muncii.