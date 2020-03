Violeta Alexandru a tras obloanele la ministerul Muncii: 'Audiențele de la sediul instituției au fost suspendate pana la sfarșitul lunii'

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a decis să suspende, începând de marţi, 10 martie, până la 31 martie 2020, activitatea de audienţe la sediul instituţiei.

Linia telefonică unică MMPS este 021.313.10.10.

Pe de altă parte, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, a recomandat flexibilizarea programului programului de lucru pentru părinţii care nu au cu cine să îşi lase copiii acasă, în contextul închiderii şcolilor.

"O bună parte din ziua de astăzi (luni, n.r.) am petrecut-o în discuţii legate de situaţii de viaţă în care s-ar putea afla angajaţii dar şi angajatorii în contextul măsurilor privind coronavirusul. Oamenii sunt preocupaţi. Au nevoie de îndrumări. Am cerut echipei mele să evităm limbajul de lemn şi să oferim răspunsuri clare, în cadrul legal existent. Astăzi am răspuns punctual întrebărilor, de mâine vom deschide o secţiune distinctă în pagina de internet cu cele mai frecvente întrebări şi răspunsuri. Vom completa documentul pe toată durata zilei. Recomandăm flexibilizarea programului de lucru pentru părinţii care nu au cu cine să îşi lase copiii acasă. Mă preocupă, mai ales în contextul deciziei privind închiderea şcolilor, să acomodăm programul de muncă al părinţilor având copii minori în îngrijire", a scris, luni seara, pe pagina sa de Facebook, Violeta Alexandru.

Şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a transmis luni că obligaţiile fiscale se pot îndeplini utilizând metode de comunicare la distanţă, în contextul răspândirii infecţiei cu coronavirus (COVID-19).

Conform unui comunicat al instituţiei, depunerea declaraţiilor fiscale se poate face fie online, fie prin intermediul Spaţiului Privat Virtual (SPV), servicii electronice oferite de ANAF şi MFP. Astfel, declaraţiile se pot depune prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, utilizând certificate digitale calificate.

Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă (CNSSU) a decis, luni, închiderea şcolilor şi grădiniţelor în perioada 11 martie - 22 martie 2020. Aceasta este o măsură cu caracter preventiv în contextul îmbolnăvirilor cu coronavirus.

"Vrem să şi vedem evoluţia în ceea ce priveşte numărul de diagnostice, evoluţia din mai multe puncte de vedere şi grija noastră principală e de a-i feri pe elevi de orice risc de contaminare care ar putea apărea în cadrul cursurilor care se organizează la şcoală", a spus Ludovic Orban luni seara.

Pe teritoriul României sunt 52 de persoane în carantină instituţionalizată, pentru care se efectuează verificări ca să se depisteze dacă au contractat virusul COVID-19 (coronavirus), alte 11.235 de persoane aflându-se în izolare la domiciliu şi sub monitorizare medicală, informează marţi Grupul de Comunicare Strategică.

Până acum, la nivel naţional au fost confirmate 17 cazuri de cetăţeni infectaţi cu virusul COVID-19 (coronavirus) pe teritoriul României.

Dintre aceştia, 5 au fost declaraţi vindecaţi şi externaţi.