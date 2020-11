Violeta Alexandru acuza 'PSD-ism in forma pura' la Ministerul Muncii

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, spune că funcționari din minister care „făceau, pe față, servicii PSD” au căutat-o să își ofere serviciile, dar i-a refuzat.

„Anul acesta am avut parte la Ministerul Muncii de PSD-ism în formă pură. Pandemia care ne-a lovit puternic ne-a ordonat, practic, prioritățile. Un audit al sistemului public chiar trebuie să fie făcut. De o entitate independentă. Evaluarea trebuie făcută cu toată obiectivitatea, indiferent de cine este la guvernare.

Am văzut funcționari care făceau, pe față, servicii PSD. Unii m-au căutat și pe mine, dispuși să își ofere .... serviciile. Nicio șansă, i-am trimis la treabă și le-am spus că îi evaluez funcție de ceea ce sunt capabili să livreze. Ceea ce am și făcut. Când au greșit, nu am acoperit, am mers pe procedurile legale. Despre ele și despre legislația privind performanța vs. stabilitatea funcționarilor publici, cu altă ocazie.

Au renunțat să mă mai caute și s-au apucat de treabă văzând că nu au alternativă. Mi-au numărat zilele de mandat, din primul moment. Știu. Au dat informații false în presa dispusă să facă o știre din orice. Nici nu luam bine o decizie și informația, denaturată, era pe site-urile PSD-iste.

Cei care cu adevărat își iubesc meseria și sunt interesați doar de munca lor, s-au văzut imediat. Nu am apucat să mulțumesc suficient acestor oameni, o fac acum, după un an în care am tras împreună. Genul acesta de oameni care vor și sunt capabili să facă treabă trebuie să ajungă în administrație și/sau să promoveze în funcții de conducere. Pe căile corecte și pe baza competenței lor.

Sunt pentru competență în administrație, pentru acces în funcții publice pe criterii de competență și sunt convinsă că vedeți și greșelile dar și eforturile PNL de a numi în funcții oameni de bună credință care au muncit mult și au livrat rezultate. Într-un an dificil. Am luat decizii, când am văzut că oamenii nu pot duce, inclusiv față de cei din partidul meu sau față de cei care își declarau susținerea, fără să li se fi cerut. Unde se greșește, trebuie să se ia decizia care se impune. Ceea ce s-a întâmplat. Pentru ca cei care pot, sunt potriviți și vor să își asume, să nu renunțe.

Colegilor care lucrează cu seriozitate le spun - mergem înainte dar fără să ne ascundem, corectând ceea ce este de corectat acolo unde greșim. Orice semnal de alarmă trebuie tratat cu seriozitate. Face bine sănătății organizației”, a scris Violeta Alexandru pe Facebook.