Violeta Alexandru, acuzata de manipulare: Nu sunt vinovați functionarii de intarzierile de la Casele de pensii

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, este acuzată de sindicatul din minister de manipulare şi dezinformare în legătură cu întârzierile de la Casele de pensii, subordonaţii săi susţinând că acestea sunt cauzate de lipsuri de natură logistică şi de personal. "Doamna ministru ar trebui să înţeleagă că în loc să transmită prin intermediul social media sau canalelor […]