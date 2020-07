Violeta Alexandru, amenințata cu moartea de un pensionar. Batranul a fost amendat

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a fost agresată verbal, duminică, de un pensionar, în timpul unei conferințe de presă ținută în aer liber. Bătrânul cerea mărirea pensiilor și alocațiilor, însă după ce a vociferat de la distanță, s-a apropiat de demnitar și a amenințat că îl omoară. Pensionarul s-a aflat la o distanță mică de ministru […] The post Violeta Alexandru, amenințată cu moartea de un pensionar. Bătrânul a fost amendat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.