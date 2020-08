Violeta Alexandru arunca in aer moțiunea de cenzura: 'PSD, de fapt, nici nu isi doreste sa preia guvernarea, pentru ca nu este usor sa gestionezi o criza'

Preşedintele PNL Bucureşti, Violeta Alexandru, susţine că Partidul Social Democrat, iniţiatorul moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Orban, nu îşi doreşte să preia guvernarea, pentru că "nu este uşor" să gestionezi o criză.

"Eu am toată încrederea că parlamentarii care văd diferenţa între un guvern responsabil - singurul care poate gestiona pentru că ştie în detaliu cum arată lucrurile în acest moment în România, pentru că are competenţa să gestioneze toate situaţiile de criză prin care trecem - toţi parlamentarii care au informaţii şi sunt atenţi la ceea ce se întâmplă în spaţiul public, chiar dacă în presă sau în opinia publică au anumite declaraţii, ei ne dau semnalul înţelegerii momentului prin care trece România. Aşa încât, să aşteptăm votul din Parlament, să vedem ce se întâmplă. (...) Calculele politice ale unui PSD odihnit, ale unui PSD care de fapt nici nu îşi doreşte să preia guvernarea, pentru că nu este uşor să gestionezi o criză. La câtă competenţă este acolo (la PSD - n.r.), una este discursul public şi alta este determinarea de a se apuca de treabă. Daţi-mi voie să am rezerve că îşi doresc cu adevărat să preia lucrurile în acest moment în România", a afirmat Violeta Alexandru, duminică, într-o conferinţă de presă, conform agerpres.ro.



Întrebată despre racolarea parlamentarilor PSD pentru respingea moţiunii de cenzură, ea a răspuns: "Eu nu sunt parte din nicio negociere, eu, personal, rolul meu este să mă asigur că PNL Bucureşti se pregăteşte temeinic pentru campanie şi explică bucureştenilor (...) proiectele pe care vrem să le dezvoltăm".