Violeta Alexandru CEARTA angajatorii care au luat masuri din cauza coronavirusului: Au apelat la soluții RADICALE

În România, nicicum nu e bine. Cei care nu respectă regulile privind izolarea la domiciliu se trezesc cu dosare penale, iar angajatorii care iau măsuri anti-coronavirus sunt certați de ministrul Muncii pentru că...au făcut prea mult. Unele companii au început să apeleze la clauzele privind forța majoră, pe fondul crizei coronavirusului, însă aceasta ar trebui să fie ultima soluție și temeinic justificată, declară la RFI ministrul interimar al Muncii, Violeta Alexandru.

„Am observat, din păcate și subliniez acest lucru, din păcate, că pe fondul acesta de criză și pe tensiunea pe care o resimt în societate, unii angajatori au trecut deja la soluții radicale. Este adevărat, sunt oameni care probabil făcându-și o evaluare a veniturilor din companie, respectiv a perspectivelor de a se angaja în relații contractuale cu diverși clienți pentru a genera venituri, văd în acest moment că situația financiară a companiei lor este în pericol, este într-un impas major. Însă am constatat că într-adevăr, există o tendință, pe fondul evaluării disponibilului financiar și în general pe fondul stării de tensiune din societate, ca unele companii să apeleze la clauzele privind forța majoră. În opinia mea, aceasta ar trebui să fie ultima soluție și temeinic justificată", a spus Violeta Alexandru.

Ministrul interimar atrage atenția că „forța majoră înseamnă că de mâine îi spui angajatului să nu mai vină la serviciu, iar acest om, în condițiile în care i se invocă acest articol, rămâne fără indemnizație de șomaj, rămâne fără niciun fel de sprijin”.

„Din perspectiva angajatorului care nu mai are resurse să acopere plata salariului are anumite justificări, dar eu cred că toți trebuie să ne gândim la impactul social pe care o asemenea măsură îl are și să încercăm (...), chiar dacă suntem presați de toate aceste probleme, avem datoria să ne gândim la angajați și să nu-i punem în situația de a le spune printr-un mesaj trimis prin telefon, așa cum am văzut că se mai întâmplă sau printr-o scurtă informare sau . Este un șoc și pentru ei, așa cum este și pentru angajator și cred că avem datoria să încercăm să gestionăm rațional și cu puțin mai multă grijă aceste situații", adaugă Violeta Alexandru.