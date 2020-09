Violeta Alexandru, despre majorarea pensiilor: 'Ne preocupa un calendar al cresterii si pentru anii viitori'

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a explicat sâmbătă seara faptul că mărirea pensiilor pentru anii următori este unul dintre subiectele de interes ale Guvernului, însă acestea trebuie să fie realizate după evaluările realizate la finalul anului în curs. Ea a afirmat că pensiile trebuie să crească atât cât să acopere rata inflației. Aceasta susține că cei 14% adăugați la punctul de pensie sunt o creștere care să le permită oamenilor să-și acopere nevoile.

„Pensiile trebuie să crească astfel încât să acopere rata inflației. Ne preocupă deci un calendar al creșterii și pentru anii viitori, dar această sursă trebuie să fie susținută de resursele bugetare. Orice promisiune de a crește pensiile peste ce poate susține bugetul public este iresponsabilă. Nu pot confirma majorarea cu 10% a pensiilor de la 1 ianuarie, următoarea evaluarea va avea loc la finalul anului, când vom face următoarea rectificare și vom ști cum se va prezenta bugetul de anul viitor. Guvernul este responsabil să se gândească la creșterile din anul viitor, dar este inadmisibil să promiți ceea ce nu poți da la pensii. Nu este vorba că nu vrem să creștem pensiile. Ce partid nu ar vrea? Dar trebuie să înțelegem că se vând multe promisiuni”, a declarat Violeta Alexandru sâmbătă seară, la România Tv

„Tot ce am făcut în această perioadă a fost să salvăm economia, locurile de muncă, în această perioadă dificilă pe care am traversat-o. Guvernul a crescut pensiile cu 14%, suntem singura țară europeană care a făcut acest lucru în criză. PSD nu și-a ținut promisiunile și nu a majorat pensiile cu 40% nici când puteau să facă asta. Am să lupt până la ultimul dosar de pensie întârziat. Angajații de la casele de pensii nu înțeleg că se mint pe ei înșiși și bineînțeles pe pensionari. Unora nu le pasă”, a mai spus Violeta Alexandru.