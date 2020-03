Violeta Alexandru, dupa ce nu a mai fost audiata in Parlament, o premiera istorica

Violeta Alexandru, ministrul propus la Muncă, a primit aviz negativ, după ce nu a reușit să intre prin videoconferință, la audierile din Parlament pentru formarea Guvernului Ludovic Orban 3.

”FAKE NEWS

Audierea din această dimineață ...

Citește și: Traian Băsescu îl desființează pe Ludovic Orban: E bun de dus la teatrul de comedie

La ora stabilită, am sunat pe telefonul pus la dispoziție de Comisie, am așteptat pe hold până am fost deconectată.

L-am sunat pe Președintele Comisiei, deputatul PSD Adrian Solomon să îl intreb ce se întâmplă și să îi spun că sunt la dispoziția Comisiei.

Mi-a spus ca nu mai este nevoie să mă audieze, au votat deja!

Circul PSD nu se dezminte!”, e mesajul Violetei Alexandru.

Citește și: Anunț de ultimă oră! Din cauza epidemiei cu COVID-19, se prorogă termenul pentru plata impozitelor .