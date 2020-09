Violeta Alexandru, dupa ce UN MILION de romani au ramas fara loc de munca: Creșterea indemnizației de ȘOMAJ nu e o prioritate

Anunț categoric făcut de ministrul Muncii, după ce un milion de români au rămas fără loc de muncă. Creşterea cuantumului indemnizaţiei de şomaj nu este o măsură prioritară, pentru că persoanele care îşi pierd locul de muncă au nevoie mai degrabă de recalificare imediată, a transmis pe Facebook ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, conform Agerpres.

"Astăzi, când sunt întrebată despre creşterea cuantumului indemnizaţiei de şomaj, spun că nu ar fi prima prioritate. Ştiu că este nevoie de sprijin pentru cei care şi-au pierdut locul de muncă, dar sunt tentată să îi ajut să fie cât mai puţin dependenţi de indemnizaţia de şomaj. Mai degrabă, aş susţine recalificarea lor imediată, i-aş susţine cu tot ceea ce trebuie pentru a-şi găsi, în cel mai scurt timp, un loc de muncă. Oamenii trebuie să fie în activitate", a notat Violeta Alexandru.

Reacţia ministrului Muncii survine în contextul în care reprezentanţii Blocului Naţional Sindical au abordat subiectul creşterii indemnizaţiei de şomaj în cadrul întrevederii de miercuri avute cu conducerea Guvernului.

În reacţia sa de pe reţeaua socială, ministrul Muncii a solicitat sindicatelor să susţină abordarea prin care propune mutarea priorităţii de pe majorarea indemnizaţiei de şomaj pe recalificarea persoanelor care îşi pierd locul de muncă.

"Acum răspund (...) unui punct ridicat astăzi de BNS în noua rundă de consultări. (...) Sindicatele ar trebui să susţină această abordare", a cerut Violeta Alexandru.

Ministrul Muncii şi-a argumentat poziţia prin faptul că angajatorii se plâng că nu găsesc lucrători.

"Parcă aud vocea angajatorilor din Alba Iulia (unde am fost recent), care îmi spuneau că au de muncă, dar că nu găsesc persoane interesate să lucreze. Eu încurajez munca şi sunt în continuare nemulţumită de ANOFM că nu se implică suficient. Asistă pasivă la o realitate care pe mine personal mă întristează: angajatori care caută muncitori. Am mai degrabă, de exemplu, o preocupare constantă să fundamentez şi să găsesc soluţii pentru solicitarea de creştere a indemnizaţiei persoanelor cu dizabilităţi. Pentru care aş vrea să facem mai mult, inclusiv să îi sprijinim pe cei care pot să lucreze să fie trataţi cu respect", a transmis Violeta Alexandru.

În cadrul discuţiilor avute miercuri cu membrii Guvernului, conducerea Blocului Naţional Sindical a solicitat Executivului creşterea ajutorului de şomaj, a declarat, la finalul întrevederii de miercuri, preşedintele BNS, Dumitru Costin.

"Am ridicat astăzi propunerea creşterii indemnizaţiei de şomaj. Am venit şi cu nota de fundamentare şi cu proiectul de lege. Ieri, la Comisia de muncă, unde am fost prezent, s-a discutat creşterea Indicatorului Social de Referinţă. Eu am cerut decuplarea ajutorului de şomaj de acest Indicator Social de Referinţă, care din 2008 şi până în prezent a ţinut la un nivel extrem de scăzut indemnizaţiile de şomaj, pentru că, din toate prestaţiile sociale care sunt legate de Indicatorul Social de Referinţă, o singură prestaţie are şi contribuţii, şi anume ajutorul de şomaj. Acesta este o asigurare pentru momente mai puţin plăcute din viaţa unui cetăţean aflat în vârstă de muncă, şi ieri am propus la Comisia Parlamentară un amendament pe lege, astfel încât ajutorul de şomaj să reprezinte cel puţin 50% din salariul minim pe economie, pentru că în toţi anii care au trecut a existat constant excedent la fondul public de şomaj, deci s-au strâns mai mulţi bani decât s-au cheltuit, şi asta din contribuţiile angajatorilor pe această asigurare. Şi ni se pare normal ca ajutorul de şomaj să crească. Nu doar în această perioadă, ci trebuie să se revină la normalitate", a afirmat liderul BNS.