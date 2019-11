Violeta Alexandru e pusa la zid de Federația Sindicatelor din Ministerul Muncii: 'Ministrul se afla intr-o grava eroare'

Mii pensionari din Dolj au primit, luna aceasta, pensii mai mici și au depus reclamații la Casa Județeană de Pensii. Directorul instituției a declarat, vineri, în videoconferința cu ministrul Muncii, că problema a apărut din eroarea unui angajat al băncii și a fost remediată, potrivit Mediafax.

Directorul Casei Județene de Pensii, Daniela Licu, a fost întrebată, în videoconferință, de către ministrul Muncii, Violeta Alexandru, de problemele legate de calculul pensiilor, deoarece mulți pensionari au primit, luna aceasta pensii mai mici.

„S-a întâmplat acest lucru, am aflat și eu după-amiază (joi – n.r.), la terminarea programului (...). La CEC problema a fost strict a unui salariat al acestei instituții, care dintr-o eroare umană, a încărcat un fișier al lunii august înainte de (...) septembrie. Au remediat problema în cursul acelei zile, am luat legătura cu conducerea CEC-ului de la Dolj, mi-au trimis și un răspuns pe mail pe care l-am transmis ulterior Casei Naționale de Pensii Publice, prin care am anunțat că lucrurile s-au remediat în cursul aceleiași zile”.

Ministrul i-a transmis directorului Casei Județene de Pensii Dolj să adreseze rugămintea băncilor cu care lucrează să și confirme, după ce au terminat operațiunea de transfer cel puțin câteva luni, pentru ca astfel de situații să nu mai apară.

În context, Federația Sindicatelor din Ministerul Muncii solicită noului Guvern clarificarea afirmațiilor legate de activitatea Caselor județene de Pensii și intenția de desființare a unor instituții din cadrul Ministerului, atrăgând atenția că ministrul Muncii, Violeta Alexandru „se află într-o gravă eroare”.

Federația Sindicatelor din Ministerul Muncii, a solicitat, vineri, noului Guvern al României, printr-un comunicat de presă, clarificarea afirmațiilor din spațiul public legate de activitatea caselor județene de pensii și intenția de desființare a unor instituții din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

„Federația Sindicatelor din Ministerul Muncii atrage atenția că actualul ministru al muncii se află într-o gravă eroare prin faptul că, face confuzie cu privire la termenul de stabilire/emitere a deciziilor noi de pensionare și termenul de punere în plată a acestor drepturi noi, prin afirmația că s-a depășit termenul de 45 de zile”, se arată în comunicat.

Reprezentanții federației invocă în acest sens dispozițiile art.106 alin.(1) din Legea 263/2010 privind sistemul public de pensii, potrivit cărora, „admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii”.

Federația Sindicatelor din Ministerul Muncii precizează și faptul că angajații caselor de pensii respectă dispozițiile legii prin încadrarea în acest termen, „ba mai mult, în majoritatea cazurilor deciziile dosarelor noi de pensii sunt emise sub acest termen reglementat de lege”, iar în cazurile „rare în care termenul de 45 de zile nu este respectat, situația poate fi generată de cauze obiective și anume: documentația necesară finalizării dosarului nou de pensie este incompletă, perioade de muncă neclare, perioade de muncă în străinătate etc”.

„Precizăm doamnei ministru că în structurile teritoriale, în speță Casele Județene de Pensii, atribuțiile de conducere sunt exercitate prin directori executivi și nu prin președinți. Casa Națională de Pensii Publice, într-adevăr este condusă de președinte împreună cu Consiliul de Administrație, iar dacă acesta se află în concediu (de odihnă, incapacitate temporară de muncă etc.) în imposibilitatea de a presta activitate, asta nu înseamnă că funcționarea Caselor Județene de Pensii este întreruptă și că pensionarii nu-și vor mai primi drepturile bănești la timp”, spun reprezentanții federației prin intermediul comunicatului.

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, afirma după o vizita făcută la Casa de Pensii a sectorului 6 că a găsit acolo „un munte de justificări, o groază de scuze și mi-am dat seama cât de puțin este responsabil funcționarul nostru în fața unor sarcini pe care le primește”, motiv pentru care reprezentanții Federației Sindicatelor din Ministerul Muncii atrag atenția noului ministru că „personalul este insuficient și nu ineficient”.

„Nu pasăm responsabilitățile și respectăm procedurile de lucru în activitatea extrem de complexă și laborioasă”, spun reprezentanții federației prin intermediul comunicatului.

Potrivit aceleiași surse, „pe fondul unui deficit acut de personal, în urma măsurilor adoptate în anul 2010, a unor investiții ineficiente din zona software&hardware, a unor condiții de muncă neadecvate” s-a ajuns în situația în care personalul se confruntă cu dificultățile de care sunt acuzați.

„Îi mai reamintim totodată ( ministrului Muncii, n.r) că Legea 263/2010 privind sistemul public de pensii a avut 47 de modificări într-un interval de 9 ani, modificări care au fost puse în aplicare cu același personal subdimensionat, care în ciuda tuturor dificultăților, a făcut mari eforturi pentru ca beneficiarii să primească drepturile la timp”, informează reprezentanții federației.

Totodată, aceștia completează menționând și faptul că anul 2019 pentru sistemul de pensii a venit cu aplicarea dispozițiilor Legii nr.221/2018 și pe lângă activitatea curentă, au trebuit recalculate aproximativ 100.000 de dosare într-un interval de doar 6 luni.

„Au fost momente în care datorită avalanșei de modificări legislative, pe lângă activitatea curentă au fost efectuate o mulțime de noi recalculări impuse de acestea, întreg personalul prestând nenumărate ore suplimentare.Aceste ore suplimentare conform legislației actuale, din păcate, nu se pot plăti dar nici nu se pot compensa în timp liber cuvenit, din simplul motiv că personalul este insuficient pentru volumul și complexitatea activității”, se arată în comunicat.

Aceștia au conchis spunând că, atât afirmațiile ministrului Muncii, Violeta Alexandru, cât și ale prim-ministrului, Ludovic Orban „nu fac decât să discrediteze funcționarii publici din instituțiile MMPS (....), în special a personalului care lucrează direct cu publicul”.

„Pe de altă parte, din punct de vedere uman, după tot efortul depus de angajații instituțiilor M.M.P.S. pentru implementarea cu succes a modificărilor legislative care stau la baza activității, putem spune că afirmațiile din spațiul public sunt nefondate și se constituie ca un factor demotivant”, informează reprezentanții federației prin intermediul comunicatului.

Ei au solicitat ca abordarea ministrului Muncii să fie îndreptată „spre identificarea unor soluții, printr-o analiză obiectivă la problemele din sistem, probleme pe care organizația noastră le-a semnalat și prezentat în repetate rânduri Ministerului Muncii”, menționând că prioritar nu ar trebui să fie desființarea unor instituții ale ministerului, pentru că ar genera „grave disfuncționalități în sistem”.