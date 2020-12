Violeta Alexandru, infectata cu COVID-19: "Imunitatea mea nu a fost chiar in cea mai buna forma"

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, care s-a infectat cu noul coronavirus, spune ca se simte bine, lucreaza in telemunca si le transmite tuturor mesajul de a se proteja si de a pastra distanta fata de cei din jur. "Am folosit toate masurile de protectie, in ceea ce ma priveste inclin sa cred ca imunitatea mea nu a fost chiar in cea mai buna forma", afirma Violeta Alexandru.