Violeta Alexandru: Inspectia Muncii trebuie desfiintata si reinfiintata cu o alta organigrama

Instituţia Muncii trebuie desfiinţată şi reînfiinţată cu o altă organigramă şi cu organizarea de concursuri pentru posturile cheie, consideră ministrul Muncii, Violeta Alexandru. "Evaluarea mea - pe care tocmai am terminat-o - cu privire la Inspecţia Muncii îmi arată că această instituţie nu poate fi reformată prin decizii punctuale. Trebuie desfiinţată şi reînfiinţată cu o altă organigramă şi cu organizarea de concursuri pentru posturile cheie. Am încercat o serie de schimbări. Nu merge. Păcat de cei care muncesc în această instituţie", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook. Ea precizează, însă, că legea de funcţionare a Inspecţiei Muncii trebuie schimbată în Parlament atunci când se va putea. Ministrul Muncii a acuzat, în context, indiferenţa angajaţilor din Inspecţia Muncii faţă de solicitarea autorităţilor de a intensifica controalele în ceea ce priveşte respectarea regulilor în contextul pandemiei. "Mă uitam la cât sunt de indiferenţi după ultima solicitare a Prim-Ministrului de a intensifica acţiunile de control pe Covid. Sunt, în schimb, experţi în prezentare de statistici. Mi-am format ochiul în a depista tacticile administraţiei, una dintre ele fiind aceea de a te "împacheta" prin prezentarea de statistici, situaţii. Pentru cine se lasă împachetat. Nu sunt interesată să leg prietenii în administraţie. Nu susţin pe nimeni dacă nu face treabă; mă interesează să creez cadrul corect pentru cei care vor să facă ceva, să iasă din starea de confort şi să muncească cu rezultate vizibile. E cam târziu pentru România să rateze şi acest an fără să se facă treabă", arată Violeta Alexandru. AGERPRES/(AS - editor: Andreea Marinescu, editor online: Ady Ivaşcu)