Violeta Alexandru: 'Ma voi implica personal sa se reduca durata de peste un an in stabilirea pensiilor internationale pentru romani'

Ministrul demis al Muncii, Violeta Alexandru, afirmă că se va implica personal pentru reducerea duratei de peste un an în stabilirea pensiilor internaţionale pentru români, deoarece sunt persoane care, după ce au lucrat şi în România şi în străinătate, aşteaptă prea mult până să primească decizia de pensionare, potrivit Agerpres.

"Am chemat la Bucureşti toţi ataşaţii de muncă din ambasadele şi consulatele noastre. După toate datele pe care le-am cerut în ultimele săptămâni şi după aceste discuţii avute ieri şi astăzi (miercuri şi joi n.r), mă îndrept spre câteva acţiuni imediate. Mă voi implica personal să se reducă durata de peste 1 an (sunt multe peste 1 an) în stabilirea pensiilor internaţionale pentru românii noştri. Sunt cetăţeni români care, aflaţi la vârsta pensionării, după ce au lucrat şi în România şi afară, aşteaptă mult prea mult până să primească decizia de pensionare. Pe lângă discuţiile din ţară, voi merge personal să discut cu omologii mei din ţările în care sunt comunităţi mari de români. Să ştiţi că acestea sunt probleme cunoscute foştilor miniştri PSD ai muncii. Diferenţa este că eu nu le ignor. Caut să rezolv cât mai mult", a scris Violeta Alecandru pe pagina sa de Facebook.

Aceasta a precizat că la toate sediile instituţiilor din coordonarea Ministerului vor fi afişate informaţii despre importanţa asigurării condiţiilor legale de muncă, fiindcă sunt români care merg să lucreze în străinătate fără a se informa corespunzător în ceea ce priveşte riscurile implicate de munca fără forme legale.

"Sunt români care, pentru un câştig mai bun, merg să lucreze în străinătate fără să se informeze corespunzător asupra condiţiilor respectiv asupra riscurilor implicate de munca fără forme legale. La toate sediile instituţiilor din coordonarea Ministerului vom afişa informaţii despre importanţa asigurării condiţiilor legale de muncă. Vine şi vremea când românii care astăzi tind să treacă peste informaţiile privind importanţa prestării unei activităţi cu forme legale, se vor pensiona. Şi au nevoie de toate contribuţiile plătite. La nevoie, voi implica şi Inspecţia Muncii din România în acţiuni comune. Problemele legate de pensiile internaţionale au fost ignorate. Pentru PSD, românii din diaspora nu merită niciun efort. În ceea ce mă priveşte, merită tot efortul", a subliniat ministrul.