Violeta Alexandru, mesaj din izolare, dupa ce s-a infectat cu COVID: 'Cred ca imunitatea mea nu a fost chiar in cea mai buna forma'

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, care s-a infectat cu noul coronavirus, spune că se simte bine, lucrează în telemuncă şi le transmite tuturor mesajul de a se proteja şi de a păstra distanţa faţă de cei din jur. "Am folosit toate măsurile de protecţie, în ceea ce mă priveşte înclin să cred că imunitatea mea nu a fost chiar în cea mai bună formă", afirmă Violeta Alexandru, anunță news.ro.

"Am folosit toate măsurile de protecţie, în ceea ce mă priveşte înclin să cred că imunitatea mea nu a fost chiar în cea mai bună formă, în sensul în care am muncit foarte mult, mi-a fost destul de greu şi obositor şi, ca atare, sunt convinsă că pe fond de oboseală ceva s-a întâmplat, pentru că măsurile de protecţie mi le-am luat”, a declarat ministrul Muncii, luni seară, într-o intervenţie telefonică la Realitatea Plus.

Alexandru a explicat că în primele zile ale bolii s-a simţit "chiar foarte bine", după care a constatat o "uşoară pierdere" a gustului şi mirosului.

"Am un singur mesaj: atenţie, distanţă faţă de cel cu care vorbeşti, mască de protecţie şi mare, mare atenţie! Le spun tuturor că nu este de glumit şi că trebuie să fie foarte, foarte atenţi în continuare”, a adăugat ministrul Muncii.

Aceasta a precizat că în perioada de izolare lucrează în telemuncă. Violeta Alexandru a anunţat, în 19 noiembrie, pe contul de Facebook că a fost diagnosticată cu COVID-19.