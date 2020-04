Violeta Alexandru, ministrul Muncii: Am pregatit un proiect pentru somaj tehnic, prin rotatie, in sistemul public; este o decizie asumata

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, a anunţat miercuri seara, printr-o postare pe Facebook, că a fost pregătit un proiect de act normativ care vizează şomajul tehnic pentru instituţiile publice, angajaţii având posibilitatea de a rămâne acasă, prin rotaţie, un număr egal de zile dintr-o lună.

"Trecem printr-o perioadă în care multe lucruri s-au schimbat. Într-o bună parte a sistemului public s-a redus activitatea. De la mediul privat, din datele pe care le văd zilnic despre contractele suspendate sau încheiate, am cel mai clar semnal. Se vede tendinţa de a se rămâne acasă. Este şi o perioadă în care autorităţile competente insistă, spre binele nostru, să se ia în continuare toate măsurile de prevenţie. În faţa acestei realităţi, am pregătit un proiect de act normativ pentru a legifera o stare de fapt din sistemul public. Acum este momentul organizării unui sistem de lucru în instituţii, autorităţi, regii cu capital de stat care să le asigure funcţionalitatea pe durata stării de urgenţă dar care să ţină cont şi de dorinţa evidentă a multor angajaţi de a rămâne la domiciliu şi, bineînţeles, de necesitatea asigurării unui raport just între muncă şi plată. 'Şomaj tehnic' în instituţiile publice, o decizie care asigură posibilitatea tuturor angajaţilor de a rămâne acasă în această perioadă, prin rotaţie, într-un număr egal de zile dintr-o lună, cu 75% din salariul de bază", a precizat ministrul Muncii, pe pagina de socializare.Aceasta a subliniat că vor fi consultări, inclusiv cu autorităţile locale, dar este o decizie asumată."Ca orice decizie, este asumată. După consultări, inclusiv cu autorităţi locale şi după evaluări. Da, după toate acestea şi după ce am citit toate mesajele primite, este o decizie asumată. Pentru corectitudine", a punctat ministrul.