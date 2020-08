Violeta Alexandru, NIMICITA de luptatorul K1 Daniel Ghița: Nu ați facut nimic. E prostituție moderna!

Luptătorul Daniel Ghiță a izbucnit la adresa ministrului Muncii, după ce în presă au apărut informații conform cărora aceasta a efectuat o vizită de intimidare la o asociație care a acuzat autoritățile că apără traficul de copii.

"Doamna Ministru Alexandru, sunteți de o incompetenta inadmisibilă ! Ministru, care este pusă pe o funcție, fara sa aibe habar de nimic! Nu ati făcut nimic un an de zile. Eu o numesc “ Prostituția modernă “ !

Hai pe funcții și vrem sa implementam legi, care exista deja,dar cel mai grav va bateți joc de niște copile ?

Nu aveți respect pentru victime, și cel mai grav va bateți joc de niște copii, care sunt deja victime ale societății! Nu vă este rusine ? Sunteți pe aceasta funcție, doar sa va bateți joc de romani? Și copiii au ajuns bătaia de joc ?

DGASPC -urile nu fac nimic, nu este o noutate pentru nimeni! Am pățit-o și eu! Domicilii fictive, abuzuri, fals in înscrisuri, și cel mai grav habar nu au sa citească o sentința judecătorească! Nu fac nimic își bat joc de copii, cu legea in mână!

Traim, ca se fac raportate de expertiza judiciara, din poveștile unora, fără ca sa fie persoana prezentă! Fără ca persoana sa fie psihilog, sa citească dosarul penal, și fără sa te vadă personal, persoana fiind parte vătamată! Ca sa înțelegeți cum sta treaba in România!

Dacă nu dai șpagă, nu ai drepturi!

Șpagă învinge legea! Aceasta este metoda! Șpaga peste tot și cine da șpaga mai mare se scriu rapoarte false, se fac domicilii fictive, abuzive, anchete sociale fără probe. Se scrie ce doriți, dacă dați șpagă!

Va solicit, doamna Alexandru sa îmi răspundeți public, ce căutați Dvs la un ONG , sa speriati copilele, dacă nu sunteți in vizita oficială ?

Aveți atribuții de psihiatru sau detectiv ?

Ati adus ceva pentru acești copii marginalizați ? Ati ajutat aceste ONG uri ?

Ce s-a întâmplat cu fata care a ajuns cu copilul pe străzi ? Aveați nevoie de copil pentru adopție ?

Așteptăm, noi, toți romanii sa știm unde este acest copil și de ce nu a putut Mama sa stea la acest ONG și sa-și crească in liniște copilul?

Respectele mele, doamnei Iana Matei pentru munca depusă! Dacă aveți nevoie de ajutorul meu, și al tuturor românilor, nu ezitați să ne contactati, ca suntem prezenți!

Și copiii saraci au drepturi, nu sunt ai nimănui! Sunt copiii noștri!

O copila abuzată nu este prostituata, doamna Ministru! Cei care sunt puși pe funcții și nu sunt competenti, ce sunt?

Când faci ceva pentru status și bani?

Demisia, urgent! Rușinea României!

Incompetenții din GuWerner!

Nihil Sine Deo

#MinistrulMunciiPNL

#VioletaAlexandru

#PNL

#GuWerner

#CiumaRosiealuiEminescu

#IncompetentiidelaPNL

#Spagainvingelegea

#ReachingOutRomania

#olgutaVasilescu

