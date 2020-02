Violeta Alexandru: 'Salariul minim pune o presiune pe angajatori, cei care pana la urma platesc lefuri oamenilor'

Există semnale de la oamenii de afaceri care spun că în urma creşterii salariului minim au probleme reale de a-şi ţine afacerea pe picioare, a declarat miercuri ministrul desemnat al Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, în cadrul audierilor parlamentare, potrivit Agerpres.

"Trebuie să ţineţi cont că această chestiune a salariului minim pune o presiune pe angajatori, cei care până la urmă plătesc salarii oamenilor. Deciziile trebuie luate într-un just echilibru între ceea ce pot oamenii din industrie, din privat, să plătească şi ce merită şi ce poate să primească omul astăzi ca să-şi poată acoperi nevoile corespunzător. Prin urmare, e uşor să pui din pix şi să-i spui unui om care se zbate să-şi ţină afacerea: 'trebuie să dublezi salariul minim' - este foarte uşor, dar aveţi şi dumneavoastră semnale, cum am şi eu (de la mediul de afaceri, n.r.), inclusiv de la lideri de sindicat, care spun că în urma creşterii salariului minim au probleme reale de a-şi ţine afacerea în picioare, şi aceste lucruri trebuie să aveţi curajul să le admiteţi", le-a transmis Violeta Alexandru parlamentarilor PSD care au chestionat-o cu privire la metoda de calcul pe care a folosit-o în stabilirea nivelului salariului minim de la 1 ianuarie 2020.

Ministrul desemnat al Muncii a afirmat că în prezent continuă consultările cu sindicatele şi cu patronatele pe subiectul nivelului salariului minim.

"Mi-am dedicat (în decembrie 2019, n.r.) zile şi seri discutând cu patronatele şi sindicatele şi împreună am ajuns la o formulă şi anume indicele de productivitate şi rata inflaţiei, ca acoperind atât nevoile sindicatelor cât şi ale patronatelor şi aceasta este formula bazată pe calcule pe care le-am făcut în câteva săptămâni, pentru că de la dumneavoastră nu am găsit nicio fundamentare pe acea 100 de lei pe care o propuneaţi pentru creştere, a trebuit să recuperăm aceste lucruri printr-o analiză temeinică făcută şi printr-un amplu dialog cu aceştia, şi aceasta este formula la care am ajuns, având deschiderea să continuăm dialogul. Ministerul Muncii în această perioadă continuă consultările cu sindicatele şi cu patronatele, pentru a îmbunătăţi formula la care am reuşit să ajungem în numai câteva săptămâni, până la finalul anului trecut", a adăugat Violeta Alexandru.

Citește și: Moise Guran iese la atac: Așa greu de spus devine adevărul, atunci când intri la guvernare?

Aceasta a menţionat că scopul Guvernului este ca tot mai mulţi angajaţi să obţină locuri de muncă plătite cu salarii mai mari decât cel minim pe economie.

"Este uşor să creşti din pix, dar trebuie să faci lucrurile să fie un echilibru între ce poate în acest moment economia privată să susţină şi cât poţi să oferi oamenilor care beneficiază de salariul minim. Oricum, ţinta noastră nu trebuie să fie cât mai mulţi oameni pe salariul minim, ţinta noastră este să-i ajutăm pe oameni să-şi îmbunătăţească pe parcursul vieţii cunoştinţele, ca să poată să urce în ierarhia profesională spre salarii peste salariul minim. Ţinta nu trebuie să fie cât mai mulţi angajaţi pe salariul minim, ţinta trebuie să fie ca economia din România să funcţioneze, să fie cât mai mulţi angajatori, iar oamenii, pe măsură ce dobândesc experienţă, să beneficieze de un salariu mai mare decât salariul minim. Sunt în acest moment în continuu dialog cu sindicatele şi cu patronatele, pentru că o decizie pe salariul minim angajează ambele categorii, şi angajatorii, cei care au până la un punct posibilitatea să plătească aceşti bani, şi de aceea le trebuie acestor oameni o planificare, pentru că nu poţi să decizi peste noapte...", a explicat Violeta Alexandru.