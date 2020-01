Violeta Raduț, reacție in contextul blocarii majorarii alocației pentru copii: 'Romania normala și educata ramane doar la nivel de campanie?'

Deputatul PSD de Teleorman, Violeta Răduț, atrage atenția, pe Facebook, președintelui Klaus Iohannnis cum poate fi România - normală și educată - dacă nu se investește în sistemul de învățământ în contextul în care Guvernul înceară să blocheze dublarea alocațiilor pentru copii.

„În timp ce Ludovic Orban spune că are cel puțin 4 metode prin care să blocheze dublarea alocațiilor copiilor, iar alocarea bugetară pentru Educație este mult sub nevoile reale ale sistemului de învățământ, părinții, prin Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar, trag un îngrijorător semnal de alarmă: peste o treime dintre copiii din România trăiesc sub pragul sărăciei și 150.000 de copii adorm flămânzi.

Și atunci, România normală și România educată rămân doar la nivelul de teme de campanie electorală? Cum pot fi concretizate aceste proiecte în lipsa investițiilor în Educație și în copii? Ar fi un moment potrivit să ne amintim ce spunea Nelson Mandela: “Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea”, iar fiecare să tragă concluziile adecvate de aici...”, se arată pe pagina de Facebook a Violetei Răduț.