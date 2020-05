Viorel Catarama, ANUNȚ CIUDAT, in direct, la TV: Acum am primit mesaj ca vine Poliția sa ma viziteze

Omul de afaceri Viorel Cataramă a anunțat, la România TV, în timp ce explica ce simptome are după ce a fost la Bărbulești și s-a îmbrățișat cu bolnavi de coronavirus, că a primit un mesaj prin care este anunțat că merge poliția.

Citește și: Decizia Guvernului Orban de a NU OPRI exportul COSTĂ: pâinea se SCUMPEȘTE cu 25% de luna viitoare

"Am astăzi senzația că respir mai greu, că lucrurilor cărora nu le dădeam importanță înainte să mă duc la Bărbulești. Un medic supraveghează aceste simptome când e grav, eu nu consider că e cazul acum. Uitați, chiar acum am primit un mesaj că vine Poliția să mă viziteze", a declarat Cataramă.