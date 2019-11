Viorel Catarama are vești bune pentru fanii lui Dinamo: Am avut primele negocieri cu Ionuț Negoița

Omul de afaceri Viorel Cataramă este foarte interesat de achiziția pachetului majoritar de acțiuni din cadrul clubului Dinamo București. Acesta a intrat deja în negocieri cu actualul patron, Ionuț Negoiță, iar discuțiile vor continua în cursul săptămânii următoare, potrivit Mediafax.

Viorel Cataramă a declarat că sunt șanse mari să ajungă la un numitor comun cu Negoiță, iar un anunț oficial urmează să fie făcut în zilele următoare. “M-am întâlnit cu domnul Negoiță și am avut o primă rundă de negocieri. Aceste discuții vor continua și probabil că marți (n.r. 5 noiembrie) vom avea o nouă rundă de negocieri. Dacă toate lucrurile vor merge bine, am putea ajunge la un acord în scurt timp”, a declarat Viorel Cataramă pentru site-ul fanatik.ro. Omul de afaceri vrea să introducă echipa la bursă. Din spusele sale, acest lucru s-ar putea întâmpla în cel mult un an din momentul în care o să devină acționar majoritar.

Clubul din București este de vânzare de doi ani, dar până în acest moment, chiar dacă mai mulți oameni de afaceri și-au arătat intenția de a cumpăra entitatea, nu s-a ajuns la un consens. Negoiță a precizat că oamenii interesați sunt nevoiți ca la început să aducă jumătate de milion de euro, pentru a ”stinge” datoriile scadente. În total, datoriile clubului se ridică la 1.8 milioane de euro.

