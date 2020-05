Viorel Catarama, BULVERSAT dupa ce a 'șters pe jos' cu Rareș Bogdan: Nu ințeleg cum a devenit atat de obedient

Omul de afaceri Viorel Cataramă are regrete după ce s-a certat cu europarlamentarul PNL Rareș Bogdan. Cataramă spune că îl apreciază pe Bogdan și știe că e un om inteligent, însă e uluit de faptul că acesta a devenit un politician obedient.

"Ieri, spre miez de noapte, m-a sunat Cozmin Gusa, pentru a ma dojeni ca "am sters pe jos cu Rares Bogdan la emisiunea lui Victor Ciutacu". Este adevarat, ma leaga o amicitie de 25 de ani cu Rares si, din acest punct de vedere, am un sentiment de regret pentru ce am facut!

Dar totusi, nu pot intelege cum un om inteligent, poate deveni peste noapte atat de obedient, sustinind neconditionat toate actiunile si deciziile unei persoane (presedintele Klaus Iohannis), care au dus la suspendarea libertatilor si falimentul economic al Romaniei, cu incalcarea brutala a Constitutiei; chiar atat de mult sa conteze interesele personale?

Nu voi obosi in a repeta ca, desi virusul exista, masurile adoptate au fost si sunt disproportionale in raport cu pericolul anuntat, cauzand suferinte inutile pentru milioane de romani (somaj, saracie, foamete, afectiuni mintale, lipsa acces la sanatate...). Frica ucide, nu virusul, sa nu ne fie frica!", scrie Cataramă pe Facebook.