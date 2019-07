Viorel Catarama DENUNȚA o ințelegere OCULTA intre palatele Victoria și Cotroceni: Dancila il susține pe Iohannis la prezidențiale

Viorel Cataramă, președintele Partidului Dreaptă Liberală, susține că între președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dăncilă există o înțelegere. Pe scurt, Cataramă acuză că PSD îl susține pe Iohannis pentru un nou mandat. Ce primesc la schimb social - democrații, în opinia lui Cataramă, puteți citi mai jos.

"Dreaptă Liberală condamnă cu vehemență înțelegerea ocultă dintre palatele Cotroceni și Victoria! În schimbul susținerii mascate de către PSD pentru obținerea unui nou mandat, dl. Iohannis va asigură menținerea în continuare la guvernare a socialiștilor conduși de dna. Dăncilă (eventul prin adăugarea PNL, pentru refacerea USL).

''Blatul'' este vizibil din depărtare: eliminarea dlui. I.M. Păscu din poziția de comisar european, renunțarea la acțiunea de punere în concordanță a legilor justiției cu deciziile CCR, poziția în cazul L.C. Kovesi, non-combatul evident...

În fapt, asistăm la o adevărată trădare de țara, interesele personale pentru ocuparea unor demnități vremelnice sunt pe cale să consacre o politică antinationala de distrugerea sistematică a sectorului privat, făcând România dependența tot mai mult de împrumuturi (externe) și de importuri, totul cu ajutorul ''bratului inarmat'' numit aristocrația bugetară, ale cărei privilegii și venituri continuă să crească într-un ritm amețitor, în timp ce controlează și abuzează tot mai feroce viață și proprietatea privată a cetățenilor.

România are nevoie de un capital autohton puternic, are nevoie de relații de piață capitaliste care să asigure locuri de muncă sigure și bine plătite în sectorul privat, are nevoie de piață de desfacere pentru produsele industriale și agricole (inclusiv de exporturi care să depășească importurile), are nevoie de pensii decente bazate pe contributivitate și, nu în ultimul rând, are nevoie de un sistem medical și de învățământ performant; asta înseamnă în esența un stat suplu, orientat spre reglementare; de aceste realități socialiștii fug însă ''ca dracul de tamaie''.

La Wimbledon 2019, non-combatul a fost drastic amendat; în țara noastră, numai cetățenii responsabili pot învinge socialismul și instaura Statul-Națiune în drepturi depline; în noiembrie vom avea ocazia să constatăm acest lucru!, susține Viorel Cataramă, președintele Partidului Dreaptă Liberală.