Viorel Catarama, președintele partidului Dreapta Liberala: Va indemn sa votați la europarlamentare cu George Simion și sa participați la Referendum

”Dreapta Liberala îndeamnă membrii și susținătorii să meargă la urne duminica și sa voteze cu candidatul independent George Simion și să valideze referendumul, interesul național având prioritate absolută!”, se spune în mesajul transmis de Viorel Cataramă, președintele Partidului Dreapta Liberală.

Mesajul vine în contextul în care Partidul Dreapta Liberală a fost pus în imposibilitatea de a participa la alegerile europarlamentare:

„Dreapta Liberala le solicita tuturor membrilor si simpatizantilor sai sa merga la vot in data de 26 mai si sa voteze responsabil si in conformitate cu interesul national. Chiar daca, abuziv, statul socialist roman ne-a interzis participarea la alegeri, la Bruxelles vor mearge europarlamentari romani, de aceea trebuiesc selectati aceia care pot sustine eficient interesele Statului-Natiune Romania in structurile europene”, a transmis președintele partidului.