Viorel Cerbu, autorul abuzurilor in cazul familiei Birsan, promovat procuror general al Parchetului Curții de Apel București

Procurorul Viorel Cerbu, autorul abuzurilor în cazul fostului judecător al României la CEDO, Corneliu Bîrsan, și al soției acestuia, judecătoarea Gabriela Bîrsan, a fost promovat procuror general al Parechetului Curții de Apel Burești. În 2011, Viorel Cerbu – procuror al DNA – a efectuat o percheziție la domiciliul familiei Bîrsan, călcând în picioare imunitatea diplomatică The post Viorel Cerbu, autorul abuzurilor în cazul familiei Bîrsan, promovat procuror general al Parchetului Curții de Apel București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.