Viorel Hrebenciuc si Gheorghe Stefan, condamnati la inchisoare

Viorel Hrebenciuc, fost senator al PSD, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu executare in dosarul interventiilor pentru licenta Giga TV. In acelasi dosar, fostul primar din Piatra Neamt Gheorghe Stefan a primit 3 ani si 9 luni de inchisoare, iar fosta sefa a CNA Laura Georgescu a fost condamnata la 4 ani si 4 luni inchisoare cu executare. Decizia nu e definitiva.

Viorel Hrebenciuc a fost cercetat pentru ca, sustineau anchetatorii la momentul trimiterii in judecata, acesta s-a implicat spre a determina functionari din CNA pentru ca aceasta institutie sa revina asupra deciziei de retragere a licentei postului Giga TV - controlat de primarul din Piatra Neamt, Gheorghe Stefan.

In acest dosar a mai fost condamnata si Narcisa Iorga, membru CNA, care a primit 3 ani de inchisoare. De asemenea, Gheorghe Stefan a fost condamnat la 3 ani si 9 luni.

Condamnarile Tribunalului Bucuresti pot fi atacate.

Narcisa Iorga a fost urmarita urmarita penal de procurorii anticoruptie pentru ca i-ar fi sugerat primarului din Piatra-Neamt, Gheorghe Stefan, in ce mod se poate redobandi licenta si la cine sa apeleze pentru asta, nominalizandu-l pe deputatul Viorel Hrebenciuc.

„Ulterior datei de 17.09.2013, data la care CNA a decis retragerea licentei audiovizuale pentru un post TV, suspecta Iorga Narcisa - Clementina, membru al CNA, a indrumat persoana care controla societatea comerciala detinatoare a postului de televiziune respectiv, sa apeleze la cunostintele sale din mediul politic, pentru a influenta votul pe care ceilalti membri ai CNA urmau sa il dea cu privire la contestatia pe care postul TV respectiv intentiona sa o formuleze. In acest context, Iorga Narcisa a precizat pe cine anume dintre oamenii politici trebuie sa ii acceseze si capaciteze, pentru ca acestia, la randul lor, sa ii influenteze pe membrii CNA asupra carora puteau sa isi exercite influenta si autoritatea. In acest context, printre oamenii politici nominalizati de Narcisa Iorga, s-a numarat si parlamentarul Viorel Hrebenciuc”, se mai spune in comunicatul DNA.

Potrivit DNA, ca urmare a indicatiilor primite de la Narcisa Iorga, „persoana respectiva i-a solicitat sprijin deputatului Hrebenciuc Viorel, astfel incat acesta sa se implice nemijlocit in realizarea de demersuri pentru a determina functionari din cadrul Consiliului National al Audiovizualului (C.N.A) ca institutia ce reprezinta singurul organ de reglementare in domeniul audiovizualului sa revina asupra deciziei prin care a fost retrasa licenta pentru postul de televiziune respectiv”.

Procurorii anticoruptie sustin ca Viorel Hrebenciuc - deputat si membru al Comitetului Executiv National al PSD -, la cererea lui Gheorghe Stefan, s-a implicat nemijlocit in realizarea de demersuri pentru a determina functionari din cadrul CNA ca institutia sa revina asupra unei decizii prin care a fost retrasa licenta pentru postul Giga TV.

„In realizarea acestor demersuri, suspectul Hrebenciuc Viorel s-a folosit de influenta si autoritatea pe care le detine in calitatea sa membru al structurilor de conducere din partidul din care face parte”, arata DNA.

Procurorii precizau ca postului TV in favoarea caruia ar fi intervenit Hrebenciuc i-a fost retrasa licenta la 17 septembrie 2013, dupa ce a incetat sa difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenta audiovizuala mai mult de 96 de ore pentru orice motive imputabile titularului.

In sedinta CNA din data respectiva i-a fost retrasa licenta postului Giga TV, controlat de Gheorghe Stefan, decizia fiind luata cu sapte voturi "pentru" (Laura Georgescu, Lorand Turos, Monica Gubernat, Viorel-Vasile Buda, Christian Mititelu, Cristina Trepcea si Rasvan Popescu) si patru "impotriva" (Valentin Jucan, Narcisa Iorga, Florin Gabrea si Radu Calin Cristea) din 11 membri prezenti.

Dupa doua saptamani, respectiv la 1 octombrie 2013, CNA a revenit asupra deciziei, cu sase voturi in favoarea postului Giga TV (Florin Gabrea, Valentin Jucan, Narcisa Iorga, Cristina Trepcea, Viorel Vasile Buda si Rasvan Popescu) si patru impotriva acestuia (Laura Georgescu, Lorand Turos, Monica Gubernat si Radu Calin Cristea), din 10 membri prezenti.

