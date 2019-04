Viorel Mocanu, secretar de stat in MAE, pentru Agentul Guvernamental la CEDO

O hotarare de Guvern, publicată joi în Monitorul Oficial, modifică radical organizarea activităţii Direcţiei Agentului Guvernamental la CEDO, atât în privinţa nivelului de reprezentare, cât şi a numărului de specialişti angajaţi. Viorel Mocanu va coordona ca secretar de stat Agentul Guvernamental la CEDO Din nota de fundamentare reiese că numărul şi complexitatea dosarelor The post Viorel Mocanu, secretar de stat în MAE, pentru Agentul Guvernamental la CEDO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.