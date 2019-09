Viorel Moldovan, dupa victoria cu Astra Giurgiu: Am incredere ca putem sa jucam in play-off

Tehnicianul echipei Chindia Târgovişte, Viorel Moldovan, a declarat după victoria din meciul cu Astra Giurgiu, scor 1-0, că este încrezător că formaţia sa poate juca în play-off-ul Ligii I, potrivit news.ro

"Nu vreau să mă inflamez, dar mă gândesc foarte mult şi am încredere că putem să jucăm chiar în play-off. Nu va fi uşor, am reuşit să obţinem două victorii la rând împotriva unor adversare foarte bune. Am jucat foarte bine şi este incontestabilă această victorie, ţinând cont şi de ocaziile din repriza a doua. Vreau să-mi felicit băieţii pentru că asta e echipa pe care mi-o doresc. Ei ştiu pentru ce joacă, ştiu că dacă terminăm mai repede campionatul au o promisiune din partea mea. Din punct de vedere tactic, şi la Botoşani şi acum am fost impecabili, de trei jocuri nu primim gol în campionat, asta era oful nostru", a spus Moldovan la Digi Sport.

Formaţia Chindia Târgovişte a învins, sâmbătă seară, la Ploieşti, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Astra Giurgiu, într-un meci din etapa a XI-a a Ligii I. Golul a fost marcat de Raţă, în minutul 83.