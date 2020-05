Viorel Moldovan glumeste pe tema reluarii meciurilor: Arbitrii nu vor mai avea voie sa fluiere in fluier

Antrenorul echipei Chindia Târgovişte, Viorel Moldovan, a făcut haz de necaz pe tema pandemiei de coronavirus şi a reluării competiţiilor sportive. El a spus că arbitrii nu vor mai avea voie să fluiere în fluier la meciuri, ci vor avea un clopoţel.

"Să vedeţi şi cu scuipatul ce greu va fi! O să fie frumos, pe cuvânt! Vă mai spun una tare. Nu ştiu dacă sunteţi la curent. Să ştiţi că arbitrii nu vor mai avea voie să fluiere în fluier. N-aţi ştiut asta? Vor avea un clopoţel şi vor suna cu clopoţelul!", a declarat Viorel Moldovan, la emisiunea Fotbal Club, de la Digi Sport.

Într-un registru serios, tehnicianul a spus că două luni de pauză înseamnă enorm penru un fotbalist. "Ne dă drumul din lesă, pe 15 mai dăm drumul la treabă! Am ieşit de câteva ori la cumpărături. Nici când nu era pandemie nu prea ieşeam. Rar aveam tangenţe cu oraşul. De ieşit, eu nu prea ies, eram obişnuit cu izolarea. Acum chiar îmi doresc să mă apuc de treabă. Eu deja am făcut două variante de program pentru trei săptămâni. Eu sunt convins că avem nevoie de cel puţin o lună de pregătire. O luăm de la zero. Două luni de pauză înseamnă enorm pentru un fotbalist. Pierzi foarte mult, chiar dacă preparatorul fizic a fost în contact cu băieţii. Au făcut şi ei cum au putut, în apartament, în casă, dar e diferenţă mare între a te antrena singur şi împreună cu echipa. Niciodată nu am stat atât de mult", a precizat Viorel Moldovan.