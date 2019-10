Viorel Moldovan: Pana in minutul 74 am fost previzibili, lenți la construcție. I-am antrenat la cap pe feroezi

Fostul internațional Viorel Moldovan, în prezent antrenor al celor de la Chindia Târgoviște, a comentat prestația României din meciul cu Insulele Feroe, disputat sâmbătă, la Torhavn, scor 3-0 pentru tricolori, în preliminariile EURO 2020, potrivit Mediafax.

Moldovan a scos în evidență tactica neinspirată a României, care a ales pentru o bună bucată a jocului să încerce să centreze foarte mult în careul advers, în ciuda faptului că naționala Insulelor Feroe are o medie de înălțime mai ridicată.

"Până în minutul 74, când am reușit să deblocăm rezultatul, am fost previzibili, lenți la construcție. Nu am reușit să dezechilibrăm și să surprindem adversarul. Am abuzat mult de centrările din zona laterală, dar au fost previzibile. I-am antrenat la cap pe feroezi. Cu astfel de echipe te chinui dacă nu deblochezi rapid rezultatul", a declarat Viorel Moldovan, la GSP Live.

De asemenea, Moldovan a declarat că ar fi fost nevoie de mijlocașul Dan Nistor pe teren pentru ca România să poată debloca mai ușor defensiva adversarilor. Fostul internațional a subliniat ideea că meciul cu Norvegia, de marți, va fi unul mult mai dificil pentru naționala condusă de Cosmin Contra.

"Era nevoie de un jucător precum Mitriță, un jucător rapid. Eram convins că va aduce un plus și va destabiliza apărarea feroezilor. Lui Pușcaș nu i-a fost foarte ușor, dar s-a demarcat excelent la pasa lui Stanciu. Cred că era nevoie de un jucător mai dinamic, care să aducă mai mult mingea în față. Am suferit la acest capitol, poate era nevoie de Nistor. Cu Norvegia va fi cu totul altceva, va fi mult mai greu din punct de vedere defensiv. Să recunoaștem, feroezii n-au forța ofensivă a Norvegiei", a mai spus fostul internațional.

După şapte meciuri disputate în grupa F de calificare la EURO 2020, România ocupă locul 3, cu 13 puncte. Lider este Spania, cu 19 puncte, fiind urmată de Suedia, care are 14 puncte. Următorul meci al tricolorilor este programat marţi, pe Arena Naţională, contra Norvegiei.