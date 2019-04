Viorica Dancila a anunțat cei trei noi miniștri

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat oficial numele noilor miniștri din cabinetul Dăncilă. După ce au primit votul CEX, cei trei trebuie să primească și acceptul președintelui Klaus Iohannis. “Oana Florea, votată pentru a fi ministru al Fondurilor Europene este o colegă care are experiență, a lucrat la Bruxelles, are experiență în ceea ce privește fondurile The post Viorica Dăncilă a anunțat cei trei noi miniștri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.